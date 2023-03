Agricoltura, interrogazione Caroppo (FI): su piano contro Xylella

Atto Camera Interrogazione a risposta orale 3-00259 presentato da CAROPPO Andrea testo di Venerdì 17 marzo 2023, seduta n. 70

CAROPPO. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. – Per sapere – premesso che:

a 10 anni dall'individuazione del batterio della Xylella fastidiosa, la Puglia è ancora attanagliata dall'emergenza. Sono state stimate perdite complessive superiori ai 3 miliardi di euro, con la morte di oltre 21 milioni di piante di ulivo. L'areale ha raggiunto 8 mila chilometri quadrati di terreni, il 40 per cento del territorio pugliese, con 5 mila posti di lavoro persi nella filiera dell'olio;

a tre anni dalla pubblicazione del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, contenente il Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia dotato di 300 milioni di euro, non sono ancora state erogate le somme spettanti agli agricoltori per i reimpianti degli ulivi, che avrebbero consentito di riavviare le aziende colpite;

i fondi sono già nelle casse della regione e si ha notizia che solo nei prossimi giorni sarà pubblicato un primo decreto di finanziamento, per circa un milione di euro a un primo elenco di imprese. A fronte di 40 milioni di euro disponibili, cui si sono aggiunti altri 20 milioni di euro dalla rimodulazione del Piano di rigenerazione, sussistono 8.133 domande singole e 26 domande collettive per un totale di 222 milioni di euro;

è urgente dotare gli enti pubblici competenti delle risorse necessarie per dare corso alle pratiche fitosanitarie obbligatorie (da marzo a maggio) necessarie a contrastare l'avanzata della Xylella sulle superfici verdi, che siano agricole o meno;

i tre contratti di distretto, siglati a partire dal febbraio 2020, riguardanti la rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dal batterio e più in generale gli interventi negli areali interessati dalla Xylella, sono in ritardo di attuazione, sia pure in uno stato di avanzamento diverso l'uno dall'altro;

a gennaio 2023 la regione Puglia si è dotata di un nuovo «Piano d'azione per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa» che sarà applicato nel biennio 2023-2024. A marzo ha chiesto la declaratoria delle eccezionali avversità per l'accesso al Fondo di solidarietà nazionale per coloro che hanno registrato una diminuzione del valore della produzione superiore al 30 per cento –:

se il Ministro interrogato non ritenga opportuno assumere idonee iniziative per la sollecita attuazione del Piano di contrasto al patogeno Xylella fastidiosa approvato nel 2020 e delle altre misure connesse, anche ai fini del loro coordinamento, a fronte delle criticità esposte in premessa.

(3-00259)