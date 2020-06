AGRICOLTURA, INTERROGAZIONE LEGA: MIPAAF CAMBIA CERTIFICAZIONE IN CORSA E RIEMPIE ALLEVATORI DI BUROCRAZIA, E’ FAVORE A CONCORRENZA STRANIERA

"Il ministero ha cambiato, in piena emergenza Covid, le certificazioni per gli allevamenti la qualità del Made in Italy. Il nuovo sistema è una babele burocratica ed è di fatto un favore alla concorrenza straniera, soprattutto francese, che si sta già fregando le mani”. Lo segnalano il senatore Gian Marco Centinaio, già ministro delle Politiche Agricole, il capogruppo della Lega in commissione Agricoltura al Senato Giorgio Maria Bergesio, il capogruppo in Commissione Agricoltura a Montecitorio Lorenzo Viviani, in un’interrogazione nei due rami del parlamento ai ministri Bellanova e Speranza per chiedere di ripristinare l’originario sistema di certificazione, denominato “Classy Farm”. “Mentre in Francia basta compilare una pagina per certificare la qualità degli allevamenti, il nuovo meccanismo introdotto dal governo obbliga i nostri allevatori a compilare 26 pagine di check-list, con nuove incombenze imposte anche alle Regioni - dicono -. Risultato: così si rischia di aprire il mercato italiano a carne estera di scarsa qualità: il governo la smetta di ostacolare il lavoro delle nostre eccellenze, permettendo all'Italia di ricoprire un ruolo di assoluta centralità, a livello europeo e mondiale, nella definizione di un modello basato su alti livelli prestazionali volti ad esaltare le eccellenze del "made in Italy", quale riferimento imprescindibile per una sana ed equilibrata alimentazione".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK