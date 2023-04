Agricoltura, interrogazione Naturale (M5S): su misure urgenti per flavescenza dorata

Atto Senato Interrogazione a risposta orale 3-00345 presentata da GISELLA NATURALE

mercoledì 12 aprile 2023, seduta n.055

NATURALE, LOREFICE, DAMANTE, LOPREIATO, DE ROSA, MARTON, LICHERI Sabrina, NAVE, SIRONI, CATALDI, MAIORINO, DI GIROLAMO, ALOISIO, GUIDOLIN, MAZZELLA - Ai Ministri della salute e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. - Premesso che:

secondo quanto riportato dai principali organi di informazione, presso il Ministero della salute pende una richiesta di deroga regionale in ordine alla possibilità di utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti chlorpyrifos methyl, sostanza attiva attualmente bandita nell'Unione europea, al fine di contrastare il fenomeno della flavescenza dorata, che si sta spandendo con particolare aggressività nei vitigni del Veneto;

in Italia la flavescenza dorata e il suo insetto vettore, Scaphoideus titanus, rappresentano una delle principali minacce per la viticoltura. Il nome di tale fitopatia discende dalla colorazione gialla dorata che assumono le foglie, i tralci e i grappoli di vitigni a bacca bianca una volta che vengono attaccati;

sebbene la problematica interessi ancora prevalentemente le aree viticole delle regioni settentrionali, la presenza del vettore è stata segnalata anche nel Lazio, in Abruzzo, in Campania e in Basilicata;

considerato che:

sul punto, la Commissione europea, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/17 ha definito il mancato rinnovo in termini di approvazione e conseguente utilizzo negli Stati dell'Unione della sostanza attiva chlorpyrifos methyl, in quanto i criteri di approvazione relativi agli effetti della sostanza sulla salute umana non risultavano soddisfatti;

più nello specifico, gli esperti dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) hanno concluso che esistono preoccupazioni per la salute, in particolare in relazione alla possibile genotossicità e neurotossicità nelle fasi di sviluppo umano;

considerato altresì che in risposta ad un'interrogazione sul tema presso la Camera dei deputati, in data 7 marzo 2023, il sottosegretario D'Eramo ha reso noto che "al fine di approfondire tutti gli aspetti relativi alla problematica, è stato costituito uno specifico 'Gruppo di lavoro tecnico scientifico su Flavescenza dorata', al quale partecipano i rappresentanti del Servizio fitosanitario centrale, dei Servizi fitosanitari regionali e dell'Istituto nazionale di riferimento per la protezione delle piante (CREA-DC), nonché dell'Università degli studi di Catania e del Centro di Sperimentazione Laimburg. (...) Sulla base degli approfondimenti del Gruppo di lavoro è stato predisposto, altresì, il Documento Tecnico Ufficiale n. 29 del Servizio fitosanitario nazionale recante 'Linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale', finalizzato a fornire ai viticoltori e a tutti gli operatori professionali informazioni di supporto e di indirizzo per la corretta gestione delle aree vitate e a garantire interventi di contrasto alla malattia armonizzati e uniformi",

si chiede di sapere:

lungi dall'avallare richieste in deroga potenzialmente lesive della sanità pubblica, se i Ministri in indirizzo non ritengano che la strategia di lotta alla fitopatia debba basarsi sul solo utilizzo di sostanze autorizzate, scongiurando ogni qualsivoglia rischio di compromissione della catena alimentare, nonché di contaminazione in maniera persistente delle matrici ambientali;

quali urgenti iniziative, in termini di strategie di intervento e misure di contenimento, intendano adottare a livello nazionale, al fine di arrestare l'espansione di focolai e, al contempo, di preservare le produzioni vitivinicole nei territori colpiti;

se non reputino indifferibile, anche mediante l'allocazione di opportune risorse, potenziare gli studi e le ricerche per l'individuazione di soluzioni che possano coniugare la sostenibilità delle colture, la tutela della salute umana e la conservazione degli indici di produzione.

(3-00345)