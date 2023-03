Agricoltura, interrogazione Vaccari (PD): su contrasto a flavescenza dorata

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00528 presentato da VACCARI Stefano testo di Venerdì 17 marzo 2023, seduta n. 70

VACCARI, FORATTINI, MARINO e ANDREA ROSSI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. — Per sapere – premesso che:

la flavescenza dorata è considerata tra le più importanti e distruttive malattie della vite. A causa del carattere epidemico e della gravità dei danni provocati ai vigneti il fitoplasma responsabile della malattia è, ad oggi, incluso negli elenchi delle «organismi da quarantena rilevanti per l'Unione europea»;

senza l'attuazione di opportune strategie di prevenzione e controllo si assiste ad una rapida e drastica progressione della malattia, con un incremento del tasso di infezione di 10 volte/anno, che può interessare anche l'intera superficie vitata, con inevitabili ripercussioni sulla quantità e la qualità della produzione;

tra il 2020 e il 2022, la malattia ha fatto registrare una recrudescenza nelle aree produttive settentrionali italiane, dovuta ad una serie di concause, tra cui la difficoltà di contenimento del vettore con i trattamenti insetticidi, la presenza crescente di superfici incolte che rappresentano un pericoloso serbatoio di infezione, nonché gli evidenti cambiamenti climatici. Le aree più colpite sono Piemonte, Veneto, Lombardia, Emilia-Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, e anche in Toscana sono stati segnalati di recente nuovi focolai;

il controllo della malattia richiede una conoscenza circa l'effettiva presenza e diffusione della flavescenza dorata sul proprio territorio e avviene mediante l'attuazione di strategie atte a prevenirne e limitarne la diffusione;

in considerazione dell'importanza della problematica per la produzione vitivinicola nazionale, e delle ingenti perdite produttive ed economiche derivanti dalla progressione e diffusione della malattia, le criticità relative alla gestione della stessa sono state ampiamente trattate il documento tecnico ufficiale n. 29 del Servizio fitosanitario nazionale recante «Linee guida per i viticoltori ai fini del contrasto della flavescenza dorata sul territorio nazionale», finalizzato a fornire ai viticoltori e a tutti gli operatori professionali informazioni di supporto e di indirizzo per la corretta gestione delle aree vitate e a garantire interventi di contrasto alla malattia armonizzati e uniformi;

è necessario un coordinamento tra i vari sistemi, regionali e nazionale, con il supporto dei consorzi di tutela, ma è soprattutto necessario avere risorse per rafforzare la strategia di contrasto alla flavescenza dorata. Risultano necessari fondi appropriati e commisurati alla gravità della situazione, in grado non solo di finanziare la sostituzione delle viti estirpate, ma anche e soprattutto di coprire il potenziamento di una serie di azioni coordinate di lotta alla fitopatia;

il comma 433, dell'articolo 1, della legge di bilancio 2023, approvato su proposta del Gruppo parlamentare PD, ha previsto l'istituzione presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del Fondo per il sostegno alle imprese agricole colpire da flavescenza dorata della vite con una dotazione finanziaria pari a 1,5 milioni di euro per il 2023 e 2 milioni di euro a decorrere dal 2024 –:

quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare in via emergenziale, anche attraverso la destinazione di risorse aggiuntive, per contrastare la diffusione della flavescenza dorata, se sia stato predisposto l'elenco delle aree interessate ai trattamenti fitosanitari contro la malattia della vite e se, d'intesa con le regioni, sia stato concordato il riparto delle risorse messe a disposizione dall'articolo 1, comma 433, della legge di bilancio 2023.

(5-00528)