Agricoltura, La Pietra: Europa ripensi accesso al credito delle imprese agricole

“Il sistema creditizio non può applicare gli stessi vincoli delle grandi industrie al mondo agricolo. Nel corso del “1° Forum sul credito in Agricoltura - Gli accordi di Basilea: l’urgenza di cambiare”, promosso dal Consorzio Vino Chianti, ho ribadito la volontà del governo Meloni di promuovere, anche in sede europea, un nuovo approccio per l’accesso al credito dei nostri agricoltori. La prudenza degli istituti bancari segue le linee guida europee, ma di fatto non tiene nel giusto conto le peculiarità e i tempi dell’agricoltura, con le conseguenti difficoltà che stanno riscontrando i nostri imprenditori agricoli. Nel mondo finanziario e bancario una visione corretta non può non considerare il sistema complessivo agroalimentare, che va ben oltre le mere statistiche sull’agricoltura e riguarda tutto l’indotto, che voglio ricordare genera ben un quarto del nostro Pil. Il Governo intende sostenere le imprese agricole nell’attuale difficile contesto socio-economico, non solo attraverso contributi diretti, ma anche agevolando l’accesso al credito grazie all’intervento, ad esempio, di ISMEA tramite il rilascio di garanzie a titolo gratuito, con percentuale di copertura al 100%, a fronte di finanziamenti della durata massima di 10 anni, con 24 mesi di preammortamento, e di importo fino a 62.000 euro. Un impegno importante che però deve andare di pari passo anche con una velocizzazione delle procedure dei pagamenti dei contributi pubblici, vedi PAC, PNRR e contributi nazionali, oltre all’auspicato cambio di approccio delle banche nella gestione dei contratti di filiera, fondamentali per la concessione dei contributi pubblici”.

E’ quanto dichiara il sottosegretario Masaf Patrizio La Pietra.