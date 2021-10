Agricoltura, L’Abbate (m5s): avvio commissione ‘grano duro’ punto di partenza per rilancio filiera

“L’avvio formale della Commissione Sperimentale Nazionale (Csn) Grano Duro rappresenta un traguardo importante e atteso per il settore, frutto di anni di lavoro nonché di una lunga e non sempre facile concertazione. Faccio i miei complimenti a tutti i protagonisti di questo percorso iniziato nel 2015 grazie al MoVimento 5 Stelle e divenuto oggi realtà. Si tratta di un punto di partenza, e non di arrivo, nella formazione di una filiera che deve superare contrasti e contrapposizioni per meglio strutturarsi e affrontare le sfide di un mercato globale dove le eccellenze italiane possono e devono essere protagoniste”. Lo dichiara il deputato Giuseppe L’Abbate, esponente M5S in commissione Agricoltura e primo firmatario dell’emendamento al Decreto 51/2015 che ha introdotto le Commissioni Uniche Nazionali in luogo delle Borse merci. “Ci auguriamo - prosegue - che il settore possa giovarsi presto di uno strumento come ‘Granaio Italia’ che già per vino e olio, nonché più recentemente per il lattiero-caseario, svolge un ruolo determinante nelle scelte strategiche per questi comparti, attraverso il monitoraggio dei quantitativi di prodotto e il suo spostamento, anche dall’estero. Auspichiamo, dunque, che il Ministero delle Politiche Agricole concluda a breve il lavoro sul decreto attuativo”. “Con questi strumenti, che forniscono dati e dialogo in trasparenza, la filiera cerealicola italiana può iniziare il suo percorso di rilancio con solide basi. A maggior ragione, in un periodo turbolento come quello che stiamo vivendo, dopo la pandemia Covid da cui stiamo lentamente uscendo” conclude.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK