Agricoltura. Le congratulazioni del presidente Zaia alla bellunese Chiara Bortolas, eletta presidente di Coldiretti Donne Impresa Nazionale

“Auguro buon lavoro e mi congratulo con Chiara Bortolas per questo importante incarico nazionale che rappresenta un orgoglio per il Veneto. Sono certo che, con l’energia e la professionalità che la caratterizza, porterà il meglio del mondo agricolo veneto in ambito nazionale in seno alla Coldiretti, a cui va riconosciuto di aver guidato l’affermazione del ruolo femminile in agricoltura attraverso il riconoscimento del fondamentale apporto della donna sia dal punto di vista giuridico che imprenditoriale. Bortolas, da giovane biologa e orticoltrice bellunese, davvero può rappresentare con fierezza la nostra regione a Roma, portando una ventata di novità e positività in questo momento di grandi sfide per il mondo agricolo”.

Così il Presidente della Regione Luca Zaia commenta la notizia della nomina di Chiara Bortolas alla presidenza di Coldiretti Donne Impresa nazionale avvenuta questa mattina a Roma. 42 anni, biologa che ha preferito al laboratorio il lavoro nei campi, già presidente di Coldiretti Donna Imprese del Veneto, è titolare di una giovane e dinamica impresa agricola a Belluno. In seno all’associazione è impegnata in molti progetti, da quelli educativi e formativi, di promozione fino a quelli di solidarietà che coinvolgono le imprenditrici agricole su più fronti, ultimo dei quali la solidarietà all’Ucraina.

“Portare avanti le istanze delle realtà imprenditoriali agricole, anche in chiave rosa, è fondamentale e aiuta noi, decisori istituzionali a lavorare sempre più per rispondere in maniera puntuale alle esigenze del sistema agricolo. Un mondo quello dell’agricoltura che, come ci ha insegnato la pandemia, è sempre più strategico per lo sviluppo sostenibile del nostro territorio e per il futuro di tutti noi. Congratulazioni e ancora buon lavoro a Chiara”.