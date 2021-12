Agricoltura, Lega a Patuanelli: Con i 50 mld euro a disposizione dare risposte concrete all’agricoltura italiana. Su PNRR occorre semplificare le procedure

Su Pnrr e infrastrutture irrigue, infine Bergesio ha ricordato: “Il primo bando è andato in porto il 15 settembre, il secondo, previsto per il 15 novembre, è slittato. Complessivamente prevedevano finanziamenti per 880 milioni di euro, a fronte di oltre 2 miliardi di euro di progetti presentati o in corso di redazione. Occorre sburocratizzare l’iter, perché i tempi sono troppo lunghi: non è possibile chiedere ai consorzi irrigui di presentare progetti in 3 mesi ed impiegare un anno per la valutazione”

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK