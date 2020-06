AGRICOLTURA, LEGA: AFFARE ASSEGNATO N.493 SU CRISI FILIERE AGRICOLE, FAREMO EMERGERE REALTÀ

“Oggi in Commissione Agricoltura in Senato abbiamo incardinato l’Affare Assegnato n. 493 sulle crisi delle filiere agricole. Finalmente, coinvolgendo tutti gli stakeholder, le associazioni di categoria, i produttori, i rappresentanti dell’industria della trasformazione, faremo emergere la realtà sulla crisi economica collegata all’emergenza sanitaria che sta mettendo in ginocchio alcuni settori chiave dell’agroalimentare italiano tra cui il settore florovivaistico, vitivinicolo, i comparti della pesca e della zootecnia da latte, il comparto suinicolo, quello ortofrutticolo, della silvicoltura e delle aziende agrituristiche. Ci auguriamo che a questo prezioso lavoro di approfondimento avviato in commissione e che porteremo in Aula, faccia seguito l’azione del Governo con l’approvazione di una serie di misure urgenti per sostenere un settore, quello dell’agricoltura e dell’agroalimentare, profondamente in crisi”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK