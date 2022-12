Agricoltura: Lega, bene Ddl incardinato per istituzione giornata nazionale e agricoltori custodi territorio

“Oggi, finalmente, è stato incardinato in commissione Agricoltura al Senato il Disegno di Legge per l’istituzione della Giornata nazionale dell’Agricoltura e per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio. Un’ottima notizia per il comparto che vedrà così promuovere iniziative dedicate al tema. Gli agricoltori italiani svolgono un ruolo fondamentale e per questo meritano di essere valorizzati. Come Lega assicureremo sempre impegno massimo per la diffusione e la tutela del nostro Made in Italy”.

Lo dichiarano in una nota i senatori della Lega in commissione Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione agroalimentare a Palazzo Madama: Mara Bizzotto, relatrice del Ddl, Giorgio Maria Bergesio, primo firmatario e Gianluca Cantalamessa.