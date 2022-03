Agricoltura, Lega: bene impegno per autosufficienza alimentare, ma serve fare di più

La situazione di emergenza scatenata dalla guerra in Ucraina e dalla crisi pandemica impone all’Europa di mettere in campo misure straordinarie ed efficaci a tutela del settore agricolo, che sta fronteggiando enormi difficoltà. E’ positivo che l’Ue abbia deciso di agire con rapidità per rispondere alla crisi e accogliamo favorevolmente la proposta di sbloccare terre e risorse da dedicare alla produzione agricola europea. Questo è un primo passo importante ma non è sufficiente, bisogna fare molto di più: raggiungere l’autosufficienza alimentare deve essere una scelta strategica prioritaria per l’agenda politica europea, che necessita di più interventi in diverse direzioni. È fondamentale per la campagna in corso - e dalla Pac del 2023 – rivedere in profondità alcuni assurdi vincoli che la stessa Ue ha imposto in tema di obblighi ambientali che, come dimostrato, hanno un effetto deterrente e negativo sulla capacità produttiva dei nostri agricoltori. Anche e soprattutto in questo settore l’Europa deve ridurre la propria dipendenza da Paesi terzi e garantire autonomia produttiva al nostro continente. Per farlo è essenziale che la Ue riveda tempestivamente le scelte sbagliate fatte negli ultimi anni, che partivano erroneamente dal presupposto che l’Europa potesse disporre di materie prime e mercati di approvvigionamento disponibili e incondizionati per tutti”.

Così in una nota gli europarlamentari della Lega Mara Bizzotto e Angelo Ciocca, componenti della commissione Agricoltura.