Agricoltura, Lega: bene lavoro Ministero, ma necessario investire di più

"Apprezziamo il lavoro svolto dal Ministero dell'Agricoltura, in modo particolare dal ministro Patuanelli e dai sottosegretari, ma fondamentale sarà dare attuazione ai bandi il prima possibile, semplificandone l'accesso a tutti gli operatori della filiera agroalimentare. Devono essere programmati otto miliardi di euro per un sostegno ed un rilancio del comparto agroalimentare. Tra i settori più colpiti ai quali bisogna prestare particolare attenzione, quello del latte con il 'prezzo alla stalla' che non copre i costi di produzione. Poi la suinicoltura, che come filiera sta perdendo 20 milioni di euro a settimana causa peste suina africana e aumento dei costi delle materie prime ed energetici. Occorre intervenire subito con i decreti attuativi. Relativamente la crisi idrica, non bastano gli 800 milioni messi a disposizione dal PNRR. Occorre investire di più in questo settore per un piano invasi concreto e fattibile. È, infatti, necessario impiegare altri due miliardi di euro per finanziare il comparto irriguo e permettere all'agricoltura di affrontare in modo adeguato la siccità che, con i cambiamenti climatici in corso, colpisce il nostro paese. Come Lega, chiediamo con forza attenzione particolare per la difesa del Made in Italy e delle produzioni agroalimentari italiane che oggi valgono circa un terzo del nostro Pil".

Così in una nota i senatori della Lega in commissione Agricoltura, Giorgio Maria Bergesio (capogruppo), Gianpaolo Vallardi (presidente), Gianfranco Rufa, Cristiano Zuliani e Nadia Pizzol.