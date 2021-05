Agricoltura: Lega, bene legge a favore realtà contadina

Soddisfazione per l'approvazione in aula della proposta di legge sull'agricoltura contadina. Grazie alla Lega sono state introdotte proposte significative: attenzione alla produzione di prodotti freschi per il consumo immediato e agevolazione del passaggio generazionale. Sull'istituzione del registro delle aziende contadine abbiamo ottenuto l'adesione su base volontaria e semplificazioni per il rinnovo e la cancellazione. Grazie alla Lega, è stato inoltre introdotto un articolo dedicato alla gestione dei terreni i cui proprietari non siano individuabili o reperibili ("Terreni silenti"), dei quali i comuni potranno fare un censimento e affidarne la gestione ai proprietari di terreni confinanti, per il miglioramento del territorio e del paesaggio. Nell’ambito della tutela dei fondi e delle aziende agricole nei territori montani, la Lega ha affiancato la silvicoltura alle attività per gestire i fondi abbandonati ed ha portato nel testo l’apertura ad associazioni di proprietari fondiari, anche boschivi, per un ritorno verso la gestione collettiva. È essenziale il valore del presidio territoriale da parte di chi mantiene un equilibrio positivo tra uomo e natura da secoli, valorizzando il potenziale della terra con l’eccellenza dei prodotti locali".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK