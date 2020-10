Agricoltura: Lega, bozza decreto su peste suina africana insufficiente

Ben venga il decreto sulla peste suina africana sollecitato da mesi dalla Lega al ministro Bellanova. I controlli vanno sempre nella direzione giusta. Peccato che la bozza del documento, almeno per ora, sia del tutto insufficiente nei contenuti. Non una parola su tempi, condizioni e modalità dei controlli da eseguire sugli animali abbattuti. Non una parola sulle sedi dove effettuarli. Costringere i cacciatori a caricarsi sul furgone - per intero - ogni cinghiale abbattuto per portarlo al centro-analisi, magari distante chissà quanti chilometri, è pura follia. Dove sono i veterinari incaricati di questo tipo di operazione? Quanti chilometri si dovranno percorrere per raggiungere i luoghi adibiti a questo genere di analisi? E a quali costi per la collettività, oltre che per i cacciatori stessi? Prima che sia troppo tardi, il ministro per le Politiche agricole aggiusti il tiro per rendere attuabile questo provvedimento".

