Agricoltura: Lega, buon lavoro a Frascarelli nuovo Presidente Ismea, da noi parere favorevole

"Auguri di buon lavoro al nuovo Presidente di Ismea Angelo Frascarelli, sulla cui nomina anche la Lega ha dato un parere favorevole in commissione Agricoltura al Senato. L’istituto ha il ruolo fondamentale di definizione dei costi medi di produzione, un aspetto che va tenuto in considerazione da subito. Confidiamo inoltre che si agisca in continuità con il lavoro già portato avanti per quanto riguarda i temi delle garanzie, del ricambio generazionale, di più impresa per i giovani e maggior attenzione all’imprenditoria femminile. L’auspicio è che la nomina del Professor Frascarelli possa non solo proseguire in quanto è già stato tracciato ma dare una spinta ulteriore al mondo dell’agricoltura in termini di sburocratizzazione e sostegno ai produttori, di cui c’è fortemente bisogno oggi e ci sarà sempre più bisogno nel post covid”.

