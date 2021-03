Agricoltura: Lega, Governo in Ue difenda Made in Italy da Nutriscore

“È fondamentale che il Governo italiano in Europa faccia valere le proprie posizioni in tema di agricoltura e difenda il Made in Italy da iniziative come il nutriscore che attaccano la nostra filiera agroalimentare e danneggiano i prodotti italiani, universalmente riconosciuti come un’eccellenza. Noi proponiamo un sistema di etichettatura con rating che valorizzi il prodotto per la sua qualità e per le sue caratteristiche di insalubrità e genuinità, tra le peculiarità della nostra dieta mediterranea e fiore all’occhiell delle nostre produzioni. Condividiamo quanto detto oggi in Aula da Matteo Salvini al Presidente Draghi, chiediamo di tutelare il lavoro dei nostri pescatori e agricoltori italiani. No all’Europa che guarda al nutriscore e alla direttiva Bolkestein”.

