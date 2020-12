Agricoltura: Lega, interrogazione a Bellanova, difenda vino italiano da guerra commerciale Usa-Ue

"Abbiamo presentato una interrogazione al ministro Bellanova perché ponga la dovuta attenzione alle sorti del comparto agroalimentare del made in Italy, e in particolare del settore vitivinicolo, che rischia di pagare pesanti conseguenze sul volume delle proprie esportazioni verso gli Usa, perdurando il conflitto commerciale tra Europa e Stati Uniti, ulteriormente aggravata dopo la recente decisione europea di imporre dazi aggiuntivi per un valore di 4 miliardi di dollari. Il settore vitivinicolo italiano è una eccellenza riconosciuta in tutto il mondo, che nel 2019 ha consolidato la sua posizione di leader del settore, fatturando quasi 6.5 miliardi di euro: pensare che questa grande capacità paghi le conseguenze di scelte economiche di cui non ha alcuna responsabilità, in una congiuntura economica già così drammaticamente pesante come è quella che stiamo vivendo, è inaccettabile. Bellanova e il governo di cui fa parte scelgano di stare dalla parte giusta, assumano una posizione dura nel difendere il nostro vino da chi vorrebbe schernire un reale prodotto di punta del nostro agroalimentare, ponendosi al fianco di tanti imprenditori che chiedono sostegno e certezze per il lavoro".

