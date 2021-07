Agricoltura: Lega, occorrono interventi per sistema irriguo dopo danni siccità e alluvioni

“Serve predisporre una strategia e garantire risorse per l’efficientamento del sistema irriguo affinché vengano messe in sicurezza le reti e sia stimolata l’innovazione nella distribuzione della risorsa: è questa la richiesta della Lega al Ministro Cingolani. Alla luce della drammatica situazione che sta affrontando il nostro paese in questa estate 2021, destinata ad essere la peggiore dell’ultimo decennio per via di 517 eventi climatici estremi come alluvioni e siccità, occorre rispondere alle richieste di aiuto che arrivano dal settore dell’agricoltura e dai nostri produttori. La Lega quindi chiede al Ministro se ritenga - come noi riteniamo - doveroso e urgente intervenire per supportare il comparto irriguo con risorse che potrebbero essere messe a disposizione dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che si renderanno disponibili con il piano invasi”.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK