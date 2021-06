Agricoltura: Lega, tutelare Made in Italy da guerre commerciali

“Occorre tenere alta l’attenzione sul tema della tutela dell’agroalimentare made in Italy, un comparto strategico per il nostro Paese che purtroppo continua ad essere bersaglio di dispute commerciali e politiche a livello europeo ed internazionale. C’è l’impegno della Lega al Governo per ribadire in tutte le sedi l’importanza di questo settore e difendere dagli scontri di mercato l’export italiano, già messo a dura prova dal protrarsi dell’emergenza sanitaria e fortemente indebolito dalle battaglie commerciali. Il recente DL Sostegni Bis stanzierà 72,5 milioni di euro per l'esonero dei contributi previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro e lavoratori autonomi delle aziende agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo, comprese le aziende produttrici di vino e birra. Riteniamo determinante mettere in atto un’azione diplomatica volta a promuovere una distensione dei rapporti tra gli Stati Uniti e l'Europa con lo scopo di superare il contenzioso commerciale in atto. Resta inoltre opportuno adottare iniziative di sostegno del comparto agroalimentare made in Italy affinché la crisi economica, ormai penetrata in tutti i comparti produttivi del Paese, non ne infici quell'eccellenza che è riconosciuta in tutto il mondo”.

