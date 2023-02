Agricoltura, Lizzi (Lega), difendere sicurezza alimentare e sovranità alimentare e agricola europee

“La guerra tra Russia e Ucraina ha esacerbato il problema della dipendenza europea di fertilizzanti da un numero ristretto di fornitori: la Russia prima della guerra rappresentava il 16% delle esportazioni mondiali di fertilizzanti. L’improvvisa mancanza di forniture russe ha minato fortemente la sicurezza alimentare e la sovranità alimentare e agricola europea, concetto che viene utilizzato in campagna elettorale, ma non sui tavoli decisionali europei. Le azioni da attuare sono molteplici. A breve termine è fondamentale attuare politiche di sostegno ai produttori europei di concimi anche attraverso aiuti di stato e strumenti di finanziamento previsti nei piani strategici della PAC e addirittura, come spesso da noi richiesto, l’utilizzo del fondo di riserva di crisi agricola, spesso destinato a fini non propriamente agricoli. Nel lungo periodo bisogna adottare una visione strategica implementando misure di accompagnamento quali il supporto al riciclo dei nutrienti provenienti da flussi di rifiuti e incremento di produzione di ammoniaca verde. Se vogliamo aiutare il comparto dobbiamo snellire le pratiche burocratiche volte a ottenere aiuti che creano tanti ritardi e tante perdite economiche e ambientali. Non c’è più tempo per i ritardi, gli agricoltori meritano risposte e azioni mirate e repentine per affrontare questa crisi ricaduta involontariamente sul loro lavoro. Ci aspettiamo che l’Ue si occupi dei problemi reali dell’agricoltura e non si impunti come sempre su logiche smisuratamente green che indeboliscono il settore agricolo”.

Così Elena Lizzi, europarlamentare della Lega, nel suo intervento durante la sessione plenaria.