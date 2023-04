Agricoltura, Lollobrigida: i giovani sono una risorsa strategica per il settore. Qualità sia messa al centro. VIDEO

“I giovani stanno riscoprendo l’agricoltura, e l’agricoltura sta scoprendo che i giovani gestiscono meglio degli altri anche questo settore, perché hanno grande capacità di utilizzare le nuove tecnologie e questo permette di avere un’agricoltura più sostenibile e più competitiva in termini di mercato. E questo è oggettivo.”

Così il ministro Francesco Lollobrigida a margine della consegna degli attestati agli studenti dell’innovativo Corso di Tecnico specializzato in pratiche innovative ed ecosostenibili per la gestione dell’agroecosistema vigneto, organizzato dalla regione Veneto in collaborazione con il CREA e l’Istituto Superiore G.B. Cerletti di Conegliano Veneto.

“Noi ovviamente facciamo uno sforzo di cooperazione con il sistema formativo, scuole e università, ma anche di investimento. Abbiamo rilanciato il progetto “Generazione Terra” che finanzieremo con dei fondi proprio in questi giorni più che raddoppiando l’investimento. Per mettere a disposizione degli agricoltori giovani la possibilità di avere terreni e finanziamenti per prenderli – perché non tutti hanno la fortuna di avere genitori che mettono loro a disposizione le risorse. Ci sono interventi sulla fiscalità agevolata per i più giovani.

Quindi sono molti gli interventi che ha messo in campo il nostro governo per continuare nelle azioni corrette e anche di implementarle. E ritengo che questo lavoro sinergico tra l’agricoltura e i giovani che rappresentano il futuro anche in questo settore sia strategico per l’Italia.”

Quali sono le sfide che il settore si trova ad affrontare?

“Noi abbiamo grandi potenzialità. Una sfida è difensiva, dobbiamo difendere il prodotto italiano, dobbiamo continuare a garantirne la qualità perché l’Italia è percepita come brand di qualità, come un marchio di qualità. Quando uno parla di Italia la associa a questo elemento che dà un valore aggiunto in termini economici. E può essere una fonte di crescita e di ricchezza, quella ricchezza che permette poi di aumentare i salari, di garantire l’assistenza a coloro che non possono lavorare come deve essere in una nazione civile. Ci sono poi sfide che riguardano i mercati e che vanno relazionate con attenzione rispetto alle potenzialità che abbiamo. Alla luce della produzione che noi, come tutte le nazioni, stiamo cercando di organizzare. E lo stiamo facendo con alcuni riscontri che almeno le nostre aziende ci conferiscono in termini positivi.”

In questa difesa del made in Italy che ruolo può giocare il Pnrr?

“Rispetto ai fondi del Pnrr stiamo cercando di spenderli tutti e di spenderli soprattutto bene.”