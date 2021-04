Agricoltura, M5S: al via il bando apicoltura del Mipaaf

“Ringrazio il ministro Stefano Patuanelli per l’emanazione di un bando atteso sin dal mio emendamento alla Legge di Bilancio 2019, con cui sono stati assegnati i 2 milioni di euro per progetti nel settore apistico di rilievo ambientale, sociale e occupazionale, e che dà seguito ad un nostro impegno per il settore che perdura da anni – dichiara Paolo Parentela, deputato del MoVimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura alla Camera – Il nostro Paese riconosce per legge l’apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura ed è nostro dovere continuare a tutelare e rilanciare questo settore strategico. Grazie all’ultima Legge di Bilancio, infatti, potrà contare su parte dei 10 milioni di euro dedicati alle filiere cosiddette minori. La nostra attenzione per l’apicoltura è provata anche con la recente convocazione, dopo tanti anni, del tavolo apistico, e grazie all’impegno del ministro Patuanelli, continueremo a portare avanti insieme alle associazioni del settore, nuove prospettive e opportunità future per il comparto – conclude Parentela (M5S) – anche attraverso l’utilizzo delle risorse aggiuntive previste con la nuova PAC”.

