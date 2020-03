AGRICOLTURA, M5S: APPROVARE QUANTO PRIMA DDL METODO BIOLOGICO

L'Alleanza europea di ricerca per un'agricoltura senza pesticidi che è stata formalizzata il 23 febbraio scorso a Parigi presso il Salone Internazionale dell'Agricoltura ha riposto al centro la sfida di un'agricoltura sana e responsabile. Dei 24 istituti di ricerca presenti che hanno accolto la sfida per produrre alimenti senza pesticidi hanno sottoscritto l'accordo l'Alma Mater di Bologna, il Cnr e la Scuola Superiore Sant 'Anna di Pisa, a cui va il nostro plauso per l'impegno preso. Quella di un'agricoltura senza pesticidi è una corsa contro il tempo, che vede coinvolta tutta la filiera e soprattutto la nostra salute. Come membri della commissione agricoltura al Senato del Movimento 5 Stelle porteremo avanti l'istanza di tantissime persone che vogliono un'agricoltura sana e di prodotti di qualità riconosciuti in tutto il mondo. Una sfida legata a doppio filo con la tutela dei nostri territori, messi a rischio da pesticidi che non fanno di sicuro bene ai nostri suoli. Su tale corso si colloca proprio il disegno di legge sul metodo biologico in discussione in questi giorni proprio in commissione agricoltura. Proprio su quest'ultimo punto auspichiamo quanto prima di portare a casa un provvedimento che guarda all'interesse di tutta la collettività".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.

This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.

Cookie & Privacy Policy OK