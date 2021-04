Agricoltura, M5s: bene lo sblocco sui decreti monitoraggio latte

“Con l’invio in Conferenza Stato-Regioni dei due decreti sul monitoraggio del latte e dei prodotti lattiero-caseari sia per il comparto ovicaprino sia per quello bovino, riprende avvio ciò che è previsto dalla norma introdotta dal MoVimento 5 Stelle nella legge di conversione del Decreto Emergenze in Agricoltura nella primavera 2019. Ringraziamo il ministro Stefano Patuanelli per aver sbloccato la situazione e siamo certi che il lavoro di concerto con le Regioni proseguirà in maniera proficua e celere per l’ottenimento di questo importante risultato per la tutela e la valorizzazione dei prodotti nazionali”. A dichiararlo sono i deputati della Commissione Agricoltura della Camera Filippo Gallinella, relatore, e Luciano Cadeddu e Luciano Cillis, promotori del provvedimento per la trasparenza e il monitoraggio delle movimentazioni di latte crudo e prodotti lattiero-caseari resosi necessario dopo le vibranti proteste in Sardegna del gennaio 2019 . “Grazie all’inserimento sul SIAN, il portale informatico del Mipaaf, sarà possibile conoscere quanto latte, sia ovicaprino sia bovino, è presente sul territorio nazionale – spiegano i deputati 5 Stelle – proprio come avviene già con olio e vino e, ci auguriamo presto, con i cereali con Granaio Italia. Avremo così uno scenario sempre aggiornato su cui potremo pianificare gli interventi di sostegno alle filiere, ad iniziare dalle scelte da fare per il Piano Strategico Nazionale previsto dalla nuova PAC, la Politica Agricola Comune”.

