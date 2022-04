Agricoltura, M5S: Con Km zero e filiera corta per consumi più sostenibili

26 aprile – “Promuovere e dare trasparenza a prodotti locali e alimenti consumati localmente, così da valorizzare i singoli territori italiani. È questo l’obiettivo della proposta di legge sul ‘chilometro zero’ e la ‘filiera corta’, a prima firma del collega Filippo Gallinella (M5S), che ha iniziato in Aula la discussione generale in vista della definitiva approvazione dopo le modifiche apportate al Senato”. Lo dichiarano i deputati Paolo Parentela, relatore del provvedimento, e Anna Bilotti, esponenti M5S in commissione Agricoltura, intervenuti oggi nell’Aula di Montecitorio.

“Sempre più consumatori - aggiungono - sono alla ricerca di prodotti locali per ciò che rappresentano in termini di valori e tradizioni ma anche, e spesso soprattutto, in un’ottica della maggiore sostenibilità ambientale della propria alimentazione. Con questa norma favoriremo il consumo di alimenti a ‘chilometro zero’, ossia prodotti nel raggio massimo di 70 km, e a ‘filiera corta’, cioè caratterizzati per un solo intermediario massimo lungo la filiera”.

“Diversi gli strumenti messi in campo - proseguono Parentela e Bilotti - dalle aree dedicate in mercati e supermercati, alla premialità per la ristorazione collettiva sino alla creazione di due loghi distintivi. I consumatori potranno contare su una maggiore trasparenza e tracciabilità quando acquistano prodotti agroalimentari con queste caratteristiche nonché su controlli e sanzioni che puniranno eventuali illeciti”.

“A giovarne sarà anche la ristorazione e gli altri canali turistico-ricettivi che faranno leva sul marketing territoriale e sulla promozione attraverso i prodotti agricoli e alimentari” concludono i parlamentari M5S.