Agricoltura, M5s: plauso operazioni repressione frodi

“Complimenti all’Ispettorato Repressione Frodi del Ministero delle Politiche agricole che dimostra ogni giorno, con serietà e competenza, tutto il suo valore. Ancor di più in questo periodo pre-natalizio di grandi acquisti. In Legge di Bilancio, o comunque nei prossimi provvedimenti, continueremo a sostenere il suo operato con ulteriori finanziamenti. Con l’entrata in vigore, dal prossimo 15 dicembre, delle norme per il contrasto alle pratiche sleali, l’Icqrf aumenterà il suo raggio d’azione a tutela dei consumatori e degli imprenditori onesti, che sono la stragrande maggioranza in Italia”. Lo dichiarano le deputate e i deputati del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura alla Camera in merito alle operazioni dell’Icqrf che hanno portato al sequestro di pesce surgelato scaduto da oltre due anni o senza tracciabilità e vini di dubbia provenienza.

