AGRICOLTURA, MAGLIONE (M5S): GRAZIE A SOTTOSEGRETARIO L’ABBATE IN ARRIVO AGGIORNAMENTO REGISTRO PAESAGGI RURALI

“Ringrazio per l'attenzione e la sensibilità il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Giuseppe L'Abbate, il quale ha confermato che nei prossimi giorni sarà nuovamente convocato l’Osservatorio Nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali, per l’aggiornamento del Registro. Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria generata dal coronavirus, la convocazione dell’Osservatorio prevista il 16 marzo 2020 non ha avuto luogo. Prevedere una convocazione straordinaria dell’Osservatorio è necessario per dare risposta ai tanti dossier che aspettano di sapere il risultato”. Lo dichiara Pasquale Maglione, portavoce del MoVimento 5 Stelle in commissione Agricoltura alla Camera, a margine del qt che si è svolto oggi in commissione Agricoltura alla Camera a cui ha risposto il Sottosegretario Giuseppe L’Abbate. L’interrogazione ha riguardato l’approvazione nel Registro nazionale, di 6 dossier: il paesaggio storico della Bonifica Leopoldina in Valdichiana, il paesaggio agrario di olivastri storici del Feudo di Belvedere, il paesaggio del sito di Melanico del Comune di Santa Croce di Magliano, il mosaico agricolo e campi allagati della Piana di Rieti, il paesaggio policolturale di Fibbianello del Comune di Semproniano e i vigneti terrazzati del versante retico della Valtellina.

“L’Osservatorio Nazionale rappresenta uno strumento fondamentale per preservare la ricchezza biologica e culturale del patrimonio rurale del nostro Paese, che ci caratterizza in tutto il mondo. Ma anche per promuovere lo sviluppo sostenibile. Auspico, così come trapela dalle indiscrezione sulla prossima programmazione agricola europea, che specifici fondi siano assicurati per queste aree del territorio al fine di sostenere la tutela delle stesse”. Conclude il pentastellato.