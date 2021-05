Agricoltura, Magorno (IV): “Evitare ingiustizia al Sud, sostegno agli assessori regionali”

"Sull'importanza dell'agricoltura al Sud non ci possono essere divisioni politiche ed è questo lo spirito che ha animato la conferenza stampa di oggi in Senato che ha visto una grande adesione degli assessori regionali del Mezzogiorno che stanno lavorando per evitare un'ingiustizia circa la ripartizione dei fondi del PSR 2021-2022. Il mio convinto sostegno a questa battaglia; i nuovi criteri, infatti, sfavorirebbero l'agricoltura nelle regioni del Meridione. Non si possono cambiare le regole in corso d'opera, passando da una logica basata sulla storicità a una basata sulla competitività. Come ha detto anche il Premier Draghi se cresce il Sud cresce l'Italia e il comparto fondamentale per il rilancio del Sud è quello agricolo".

