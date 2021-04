Agricoltura, Manca (M5s): comuni montani senza autorita’ per la classificazione

“Oggi persiste un vuoto legislativo in merito all’individuazione dell’organismo deputato alla classificazione dei Comuni montani, parzialmente montani e non montani. Per questi motivi, ho presentato una interrogazione al ministro dell’Economia, Daniele Franco, affinché venga fatta chiarezza sulla classificazione, sulle possibilità di accesso a essa da parte dei Comuni che ne soddisfano i requisiti alla luce dell’abrogazione dell’art. 1 della L. 991/1952, che ne disciplinava i criteri di classificazione”. Lo dichiara il deputato Alberto Manca (M5S) che ha sollevato il problema prendendo i casi dei Comuni sardi Nule e Nughedu San Nicolò. “Entrambi, sulla carta, presentano le caratteristiche previste per la classificazione come Comuni montani, ma la loro classificazione varia a seconda dello strumento finanziario adottato su scala regionale o nazionale, senza poter far riferimento a un sistema di classificazione univoco e costante nel tempo – spiega Manca –. Le agevolazioni fiscali e gli incentivi ai cittadini per vivere in questi luoghi sono fondamentali per combattere lo spopolamento, affrontando sia la carenza di servizi che le difficoltà di essere distanti dai grandi centri”.

