Agricoltura, Manca (M5S): Con il Dl incendi preservate attività agropastorali

“Con l’approvazione del Decreto contro il fenomeno degli incendi boschivi compiamo importanti passi in avanti per la tutela dei nostri territori. Si tratta di un provvedimento su cui ho riposto molto impegno, soprattutto nell’inserire alcune tecniche che sono finalmente divenute norma come il ‘fuoco prescritto’ e il ‘controfuoco’ che saranno cruciali per ottenere risultati concreti in fase di prevenzione e gestione degli incendi”. Lo dichiara il deputato Alberto Manca, esponente M5S in commissione Agricoltura.

“Nel corso dei lavori propedeutici all’approvazione - aggiunge -, purtroppo si è sempre palesata l’ipotesi di bloccare per alcuni anni il pascolamento delle aree non boscate percorse dalle fiamme. Mi sono sempre battuto contro tale ipotesi poiché ritengo profondamente ingiusto ed errato impedire ai nostri pastori l’utilizzo delle terre per il pascolamento, soprattutto a seguito della forte impennata dei prezzi dei mangimi. Impedire il pascolamento, inoltre, significa determinare un incremento della vegetazione che nel periodo estivo si trasforma in potenziale combustibile e rappresenterebbe un’ulteriore difficoltà per le forze antincendio”.

“Talvolta gli incendi percorrono chilometri divorando migliaia di ettari di territori di proprietà di più persone e non è ammissibile far ricadere le eventuali colpe su chi invece sarebbe la vittima di una tragedia di così grande portata” conclude.