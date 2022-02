Agricoltura, Manca (m5s): pronto a ripartire il tavolo sul sughero al ministero delle politiche agricole

“Con il 2022 sono in procinto di riprendere le attività del gruppo di lavoro permanente sul sughero appartenente al tavolo di filiera foresta-legno del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Dopo una fase di ricognizione dei partecipanti tra rappresentanti del settore, stakeholder e associazioni di categoria, si provvederà alla convocazione ufficiale. L’obiettivo ultimo è quello di redigere un piano di settore per il rilancio produttivo, sulla base di studi già realizzati e da attualizzare”. Lo rende noto il deputato sardo Alberto Manca, esponente M5S in commissione Agricoltura.

“Ringrazio il Mipaaf - aggiunge - che con i suoi dirigenti e funzionari si sta adoperando per dare supporto a un settore strategico. Il comparto necessita di un nuovo slancio che possa far cogliere le occasioni future, soprattutto in Sardegna dove si concentra l’85 per cento della produzione italiana di sughero naturale, con 120mila quintali raccolti ogni anno”.