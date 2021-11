Agricoltura: Manzato (Lega), lotta a ‘giallume’ vite, governo intervenga

Lotta alla Flavescenza dorata. Più prevenzione. Accelerare sulla ricerca scientifica. Quello più noto come 'giallume' è una sciagura in costante aumento che colpisce le nostre viti provocando danni economici ingenti. Una vera e propria malattia in grado di diffondersi rapidamente in mancanza di contromisure adeguate. Ho presentato un'interrogazione al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali per sollecitare iniziative concrete che tutelino la nostra viticoltura dalla più grave delle malattie da fitoplasmi della vite attualmente presente in molte regioni settentrionali, tra le quali il Veneto. Una malattia da quarantena in Ue. Quindi, da contrastare obbligatoriamente per evitarne la diffusione. Ad oggi non esiste una cura vera e propria. L'unica soluzione - devastante - è estirpare la vite ammalata. È chiaro a tutti che occorrono soluzioni alternative ed efficaci".

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK