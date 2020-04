AGRICOLTURA, MISURE UE A FAVORE. BELLANOVA: BENE VON DER LEYEN SU CENTRALITA FILIERA. NECESSARIO PIANO STRAORDINARIO CON RISORSE EXTRA PAC

La Commissione europea ha presentato delle misure a sostegno degli agricoltori. Ad annunciarlo è stata la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un videomessaggio. "Oggi daremo agli agricoltori piu' tempo per presentare le loro domande di pagamenti diretti e pagamenti per lo sviluppo rurale. E presto aumenteremo gli anticipi di questi pagamenti, per dare loro piu' denaro in anticipo per pagare le loro bollette", ha detto. "Semplificheremo anche alcuni requisiti amministrativi per gli agricoltori e per le amministrazioni nazionali. Perche' in questi giorni hanno priorita' piu' urgenti che compilare documenti. E renderemo piu' semplice il sostegno delle strutture mediche nelle aree rurali, attraverso il fondo di sviluppo rurale", ha aggiunto.

Soddifazione espressa dal ministro delle Politiche agricole Teresa Bellanova: "Le parole di Ursula von der Leyen sulla centralità in Europa dell’agricoltura e della filiera alimentare sono importanti e incrociano le nostre richieste alla Commissione: elaborare una strategia di intervento comune per sostenere i nostri sistemi alimentari, impedire speculazioni e concorrenza sleale, consentire con la libera circolazione dei lavoratori agricoli stagionali la salvaguardia dei raccolti, rilanciare la Politica agricola comune come driver strategico”.

“E’ significativo”, prosegue Bellanova, “che la Presidente abbia voluto sottolineare l’impegno della Commissione a far arrivare più liquidità nelle tasche degli agricoltori, sburocratizzare gli iter, garantire più tempo sulle richieste di pagamento diretto e per la realizzazione dei programmi di sviluppo rurale. Tutti passi significativi ma, come ho già detto ai colleghi ministri europei dell’Agricoltura, per fare fronte a questa crisi sono necessari coraggio e visione. Non possiamo affrontare questa emergenza con gli strumenti attivati in passato.

Se mai come in queste settimane la Politica agricola comune si conferma strategica e prioritaria, allora serve un Piano straordinario con risorse extra Pac.

Ed è necessaria una strategia per l’emergenza alimentare di chi si troverà in condizione di disagio. Davanti al rischio di spreco alimentare e al crescere del numero degli indigenti ogni Paese dovrà poter agire economicamente, per recuperare con meccanismi agili le eccedenze e distribuirle alle persone più bisognose”.

