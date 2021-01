Agricoltura, Mollame (M5s): approvato in commissione ddl su agricoltura biologica, maggiore garanzia per i prodotti italiani e tutela per l’ambiente

"E’ stato approvato in Commissione Agricoltura in Senato il DDL su agricoltura con metodo biologico”, lo dichiara il senatore M5S e relatore del provvedimento Francesco Mollame. “L'agricoltura italiana con metodo biologico è un brand in forte espansione e crescita in Europa e nel mondo e sempre più giovani mostrano concreto interesse per il settore. Con questa norma introduciamo azioni di salvaguardia, promozione e sviluppo della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico, semplificazione amministrativa e maggiori strumenti per la ricerca. E ancora introduciamo l'uso di un Marchio Nazionale che contraddistingue i prodotti ottenuti con il metodo biologico realizzati con "materie prime coltivate e allevate in Italia”.

“Il provvedimento - specifica Mollame - istituisce presso il Ministro delle politiche agricole il tavolo tecnico per la produzione biologica con dei compiti ben specifici, tra i quali: delineare indirizzi e definire le priorità per il Piano d’Azione Nazionale per l’agricoltura biologica; esprimere pareri sui provvedimenti di carattere nazionale ed europeo; proporre attività di promozione nonché individuare strategie per favorire l’ingresso e la conversione delle aziende convenzionali al biologico”.

“Una serie di criteri più restrittivi a garanzia della qualità italiana e soprattutto un maggiore rispetto per l'ambiente. Una legge necessaria e ormai urgente che la filiera attendeva da anni. Ora la norma passa all’aula per il primo passaggio per poi concludere il suo iter alla Camera”, conclude Mollame.