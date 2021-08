Agricoltura, Naturale (M5s): presidenza Ismea, nomina Frascarelli votata all’unanimita’

“La pandemia ha messo in risalto il ruolo strategico e fondamentale che ha l’agricoltura nel mercato italiano. I prossimi passi saranno decisivi per tutelare e rilanciare un settore che merita la massima attenzione in quanto l’impegno profuso dai produttori per garantire la qualità è grande ed è questo che rende unico e prezioso il nostro agroalimentare nel mondo. In questo discorso Ismea, l’istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare , giocherà nei prossimi anni un ruolo fondamentale. Per questo motivo, sentito è il mio augurio di buon lavoro al prof. Angelo Frascarelli la cui proposta di nomina a presidente dell’Ente è passata oggi in commissione agricoltura Senato all’unanimità”.

