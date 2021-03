Agricoltura, Nevi: Dati gravi, serve più attenzione a partire dal Dl Sostegno

"Ho letto con molta attenzione il nuovo rapporto pubblicato oggi dalla Fao. Dai dati emerge chiaramente che nel mondo, l'agricoltura è il settore che subisce più di tutti perdite economiche e i danni causati dalle calamità naturali. L'incidenza annuale, ad oggi, delle calamità sarebbe addirittura triplicata, rispetto agli anni 1970 e 1980. Inoltre, secondo sempre i dati diffusi nel rapporto tra il 2008 e il 2018, sono costati ai settori agricoli delle economie dei paesi in via di sviluppo, oltre 108 miliardi di dollari in termini di danni o perdite a livello di produzione agricola e animale. L'edizione 2021 addirittura ci mostra come siano ben 457 disastri in 109 paesi in tutte le regioni e le categorie di reddito, compresi anche i paesi a reddito alto e medio-alto".Così in una nota Raffaele Nevi, deputato di Forza Italia e responsabile Dipartimento Agricoltura del movimento azzurro. "Questi dati a mio avviso devono servire per far accendere una riflessione anche nel nostro Paese sulla strategicità dell'agricoltura e delle problematiche che si trova quotidianamente ad affrontare. Basti pensare per esempio alla proliferazione della fauna selvatica, tema che ho sollevato a nome di Forza Italia nei giorni scorsi al ministro Patuanelli, nella presentazione delle linee programmatiche del suo dicastero, e che necessita di una soluzione per evitare danni ben più gravi anche per le ripercussioni che può avere in ambito sanitario, come la diffusione della peste suina in Europa. Altro tema su cui va posta l'attenzione, sono i danni derivanti dalle calamità naturali e da eventi climatici avversi. Stime delle associazioni di categoria quantificano in 1 miliardo di euro i danni per il nostro Paese dovuti solamente dalla siccità. Noi come Forza Italia riteniamo questo settore, al pari di altri, strategico come ha saputo dimostrare nell'emergenza sanitaria assicurando cibo quotidianamente. Per questo auspichiamo un impegno forte e deciso del Governo affinché le problematiche dell'agricoltura, a cui si sommano tutte le difficoltà legate all'emergenza Covid, siano affrontate in maniera urgente a partire dal decreto Sostegni che approderà domani in CDM", conclude.