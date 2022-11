Agricoltura, nuovo bando di Regione. Perini (Confcooperative FedAgriPesca Lombardia): Supporto fondamentale per aziende suinicole e latte di montagna

“L’attivazione, in via eccezionale, della misura 22 del PSR, è uno step importante per sostenere le aziende di montagna, che stanno subendo, più di altre, la forte impennata dei costi di produzione, in particolare di materie prime e energia, ma anche quelle delle filiere suinicole, ugualmente danneggiate da questa situazione” - così Fabio Perini, presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia commenta la pubblicazione del nuovo bando dell’Op. 22 del PSR Lombardia “Sostegno temporaneo eccezionale a favore di agricoltori e PMI particolarmente colpiti dalle conseguenze dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia” - che prevede un contributo forfettario per sostenere la liquidità delle aziende agricole delle filiere più colpite dalla crisi (tra queste il settore latte di montagna e suini).

“Le cooperative – continua Perini – che, soprattutto nelle zone di montagna, ricoprono un ruolo significativo sia in termini produttivi e dimensionali, ma anche per la loro attenzione alla salvaguardia del territorio, stanno supportando in tutti i modi possibili le loro aziende agricole socie, ma la situazione attuale richiede uno sforzo ulteriore, con un sostegno mirato anche da parte delle amministrazioni pubbliche. Per questo, da mesi come Confcooperative FedAgriPesca Lombardia stiamo lavorando a stretto contatto e in modo coordinato con le istituzioni, gli enti locali, le associazioni e le imprese per riuscire a trovare gli strumenti più idonei che possano supportare le aziende in questa difficile situazione”.

“L‘attivazione della misura 22 del PSR è un risultato per noi molto importante, non risolve certo il problema ma può dare ossigeno alle aziende. Per questo ci tengo particolarmente a ringraziare l’assessore all’Agricoltura di Regione Lombardia Fabio Rolfi che si è sempre dimostrato molto attento e impegnato alla tutela di queste filiere e territori, riuscendo ad attivare, per primi, questa misura così importante”, conclude Perini.