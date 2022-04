Agricoltura, Patuanelli: l’Europa non viaggia tutta nella stessa direzione, serve una risposta unitaria, come durante pandemia

"Purtroppo non si va tutti nella stessa direzione in Europa e questo è l'aspetto più preoccupante. Serve un ragionamento sul fatto che solo unita l'Europa potrà rispondere alla crisi russa e a quella asimmetrica, soprattutto per aiutare i paesi che la stanno subendo in maniera asimmetrica. Non serve un risposta in ordine sparso o fragile. Dobbiamo utilizzare la stessa unità nata durante la pandemia, serve approccio comune".

Così Stefano Patuanelli, Ministro delle politiche agricole e forestali, in una intervista rilasciata a TgCom24.

"Non abbiamo segnali di scarsità di prodotto, siamo consapevoli che la durata del conflitto potrà incidere sulle quantità, ma ora abbiamo principalmente un problema di costi per il settore primario - prosegue il Ministro -. L'aumento dei prezzi al consumo non si scarica sul produttore primario, per questo va dato un sostegno superiore rispetto ad altre attività produttive del paese, verso le filiere. L'Italia nel corso degli anni si è diversificata ed ha fatto dell'eccellenza un elemento importante dell'agricoltura, ma facendo un passo indietro da commodities come grano, mais e soia. Dobbiamo parlare di sovranità alimentare a livello europeo, ma questo non significa che non si possano aumentare alcune produzioni. La globalizzazione fa si che le produzioni si spostino dove il costo del lavoro è inferiore e dove ci sono meno diritti per i lavoratori. Per questo dobbiamo rafforzare gli strumenti di reciprocità tra i paesi europei. Il modello precedente è fallimentare, come confermato dalla crisi pandemica e quella attuale in Ucraina. Io credo che per le sanzioni si debba fare di più, anche per il gas. Stiamo diversificando gli approvvigionamento, così da sganciarci dalla Russia: ogni passo verso una maggiore debolezza russa è un passo verso la pace", ha concluso.