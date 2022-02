Agricoltura: Pd, governo affronti tema aumenti costi energia

“Chiediamo che il governo si impegni ad adottare iniziative: per reperire ulteriori risorse a sostegno dell'azione di riduzione del carico fiscale e ‘parafiscale’ sui prodotti energetici in favore delle aziende agricole e dell’intero comparto agroalimentare; per facilitare e rafforzare l'approvvigionamento di materie prime nazionali di qualità, attraverso il coinvolgimento del sistema nazionale delle imprese agroalimentari; per sbloccare in tempi brevi le risorse del Pnrr capaci di accelerare il piano di transizione ecologica e alleviare il peso del debito, introducendo premialità per rafforzare le filiere più in difficoltà, rendendo il settore agroenergetico un'opportunità di crescita e di sviluppo per tutte le imprese agricole; e per promuovere, attraverso la convocazione del tavolo di filiera lattiero-casearia, interventi strutturali affinché nei contratti di fornitura fra le industrie di trasformazione e gli allevatori siano concordati compensi equi fondamentali per assicurare la sostenibilità finanziaria degli allevamenti e per evitare il collasso del sistema latte nazionale”.

È quanto prevede la risoluzione depositata in commissione Agricoltura alla Camera che vede come prima firmataria la capogruppo dem, Antonella Incerti, e che è sottoscritta anche dai deputati Pd, Susanna Cenni, Eva Avossa, Francesco Critelli, Santi Cappellani e Andrea Frailis. L’iniziativa parlamentare del Partito democratico intende dare risposte concrete al problema degli aumenti dei costi di produzione che coinvolge trasversalmente tutti i comparti produttivi agricoli.