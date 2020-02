AGRICOLTURA, PEPERONCINO PROTAGONISTA A ROMA

“Il Peperoncino e le specialità gastronomiche di Calabria” è il titolo del convegno dedicato alle eccellenze calabresi, che hannoin Diamante la riconosciuta capitale della spezia piccante, organizzato dall'Accademia del Peperoncino e che si è tenuto nellaserata del 19 alla Casa dell’Aviatore di Roma con l’importante partecipazione della Ministra delle politiche agricole alimentari e forestali, l’On. Teresa Bellanova. Un evento ricco di presenze autorevoli che si colloca nelle attività di promozione di Diamante, la “Perla del Tirreno” sede dell’Accademia del Peperoncino, che sta rilanciando ambiziosamente il suo ruolo di guida del turismo calabrese. La parte convegnistica della manifestazione è stata aperta della relazione del Presidente dell’Accademia del Peperoncino, il Prof. Enzo Monaco, che ha parlato dello straordinario percorso dell’Accademia da lui presieduta e che da Diamante ha conquistato l’attenzione mediatica internazionale. Di particolare interesse è risultata la relazione del Giovanni de Gaetano, Presidente dell'IRCCS Neuromed, che ha realizzato uno studio denominato “Molisani”, basato sull'analisi delle abitudini alimentari di 25mila persone il cui stato di salute è stato monitorato negli anni. Lo studio ha evidenziato come il regolare e moderato uso di peperoncino abbia ridotto il rischio di malattie cardiovascolari e di mortalità. Il Sen. Ernesto Magorno, Sindaco di Diamante, dopo aver ringraziato la Ministra Bellanova e tutte le autorità e gli ospiti presenti, ha posto l’attenzione su quello che rappresenta il Peperoncino: un’eccellenza calabrese amata in tutto il mondo, ma anche un importante veicolo di pace che riesce a unire superando le divisioni. Magorno ha evidenziato, con soddisfazione, come la serata abbia rappresentato un’occasione non comune per promuove Diamante con le sue tante, meravigliose peculiarità. Davvero d’eccezione, oltre alla Ministra Bellanova, l’elenco dei presenti all’iniziativa. Tra questi: ilPresidente della Commissione Agricoltura della Camera, On. Filippo Gallinella; Il Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, Sen. Gianpaolo Vallardi; Il Deputato Europeo, On. Aldo Patriciello; numerosi membri delle commissioni parlamentari e tra questi l’On. Ettore Rosato, il Sen. Davide Faraone e le Senatrice calabresi Fulvia Caligiuri e Silvana Abate della Commissione Agricoltura; Il presidente della Regione Calabria, On. Iole Santelli; il Presidente della Regione Molise, On. Donato Toma; Il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, On. Nicola Irto; il Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci; il Sindaco di Cassino, Enzo Salera; il Rettore dell’Università La Sapienza di Roma, Prof. Eugenio Gaudio; il Rettore dell’Università di Tor Vergata, Prof. Orazio Schillaci; il Maestro Orafo Gerardo sacco; l’Assessore al Turismo del Comune di Diamante, Francesca Amoroso; il Presidente della Delegazione Romana dell’Accademia del Peperoncino, Antonio Bartalotta. Al termine per i presenti una degustazione a base di Peperoncino curata con la consueta maestria dal rinomato Chef calabrese Enzo Barbieri di Altomonte.

