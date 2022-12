Agricoltura, Perini (Confcooperative FedAgriPesca Lombardia): “Sostenibilità elemento chiave per essere competitivi”

“Aumenti e instabilità: sono queste le due parole chiave che hanno connotato il primo semestre del 2022 anche delle imprese agroalimentari. Alla forte instabilità dei costi dei mezzi di produzione, con incrementi che hanno toccato in particolare carburanti, energia e fertilizzanti si è aggiunta anche la siccità: i due fattori hanno avuto un impatto negativo sulla maggior parte delle filiere agroalimentari e delle aziende, come emerge dal Report”, sottolinea Fabio Perini, presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia, durante il suo intervento di oggi alla presentazione dei risultati dell’analisi congiunturale del 1° semestre 2022 per il settore agricolo lombardo a Cremona Fiere. Indagine realizzata da Unioncamere Lombardia e Regione Lombardia con il supporto del Dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali dell’Università degli Studi di Milano e la collaborazione delle diverse associazioni di rappresentanza del settore, fra cui Confcooperative FedAgriPesca Lombardia.

Il presidente di Confcooperative FedAgriPesca Lombardia mette in luce anche “la buona tenuta dell’export, in particolare per le filiere delle DOP, il cui mercato è riuscito a tenere nonostante il vento contrario negativo”.

Tenuto conto del quadro complessivo, diventa “fondamentale, da un lato, assicurare liquidità alle aziende in questo momento. Dall’altro continuare a investire per rendere le aziende sempre più competitive e costruire filiere più forti, coordinate e integrate. Una competitività che non può tralasciare, anzi deve valorizzare, la sostenibilità, elemento imprescindibile per far fronte ai cambiamenti climatici. Le variazioni climatiche saranno sempre più frequenti e improvvise e dobbiamo considerarlo. E affrontarle, per quanto possibile, mettendo in campo tutti gli strumenti utili, digitale compreso”, conclude Perini.