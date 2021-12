Agricoltura Piemonte: dalla regione 21 milioni di euro sul bando 2021 del psr a favore delle imprese agroindustriali

“Con una dotazione finanziaria importante adiamo ad attivare il bando a sostegno dell’agroindustriamolto atteso dal comparto per permettereinvestimenti in nuovi processi produttivi e in tecnologie innovative – sottolineano il presidente della Regione, Alberto Cirio e l’assessore regionale Marco Protopapa – Prosegue infatti in modo puntuale l’attività dell’Assessorato all’agricoltura per l’apertura di tutti i bandi previsti dal Programma di sviluppo rurale per i due anni di transizione 2021 e 2022, rivolti non solo alle aziende agricole ma anche a favore del settore dell’agroindustria rappresentato da numerose aziende eccellenti piemontesi”.

