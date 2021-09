Agricoltura. Pignatone (M5s): gli impianti fotovoltaici non occuperanno I nostri terreni agricoli

“Nei mesi scorsi, da parte degli agricoltori siciliani, ma anche da parte di associazioni ambientaliste e cittadini dell'Isola, mi erano state personalmente manifestate diverse perplessità e timori in merito alla diffusione degli impianti fotovoltaici nei nostri terreni. C'era, infatti, la paura che le norme contenute nel decreto Semplificazioni, specificatamente quelle dedicate agli impianti fotovoltaici a terra, potessero causare una sottrazione del suolo ad uso agricolo, trasformando quelli che in origine erano campi coltivati, in distese di impianti energetici. In tal senso, ieri, le parole del Ministro Patuanelli, durante il question time alla Camera di ieri, sono state molto rassicuranti. Si stanno predisponendo, infatti, precise linee guida per consentire alle nostre aziende agricole di produrre energia pulita, senza dover smettere di svolgere il lavoro di produttori di cibo. Il Mipaaf darà priorità alla realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici e non a terra”. Così il deputato alla Camera Dedalo Pignatone, in qualità di componente della commissione Agricoltura a Montecitorio.

