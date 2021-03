Agricoltura: plauso Gallinella e De Castro al lavoro parlamentare su pratiche sleali

“Esprimiamo il nostro più sentito ringraziamento a tutti i parlamentari che hanno collaborato a questo risultato importante per la tutela e la valorizzazione del lavoro dei nostri produttori agricoli e alimentari – dichiarano Filippo Gallinella (M5S), Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, e Paolo De Castro (PD), Coordinatore S&D in Commissione Agricoltura al Parlamento europeo e relatore della Direttiva Ue 2019/633 – Ora ci attende solo un passaggio formale al Senato che non inficia l’accordo raggiunto oggi per poi spianare la strada al decreto legislativo che sancirà la fine di gare e aste elettroniche a doppio ribasso, ai pagamenti irragionevolmente ritardati della merce e alle vendite palesemente sottocosto. Esprimiamo, dunque – proseguono i parlamentari De Castro e Gallinella – la nostra piena soddisfazione per un percorso di confronto fattivo e proficuo, iniziato nel 2018, che ha condotto alla stesura della direttiva Ue 2019/633. Ringraziamo tutti i colleghi per il lavoro portato avanti in questi anni e manterremo alta l’attenzione, certi che il Governo Draghi si farà trovare pronto non appena si otterrà il via formale libera del Senato”.

