Export, Prandini: Pac totalmente da ripensare. Da Ue attendiamo risposte immediate per crisi senza precedenti. VIDEOINTERVISTA

“Le donne oggi in agricoltura hanno un ruolo straordinario e di grandissima importanza, sono quelle che hanno favorito anche il tema della bellezza del prodotto e della sua presentazione, della conoscenza dei mercati e di meccanismi per i quali le nostre esportazioni potessero continuare a crescere in modo sempre più considerevole. Occorre pensare a delle misure incentivanti per favorire ulteriormente l’impegno delle donne nel comparto agricolo e agroalimentare, affinché questa crescita possa continuare ad esserci e rimanere costante.

La Pac, ne abbiamo parlato ieri col ministro, va totalmente ripensata. Abbiamo la necessità di sostenere maggiormente le filiere produttive, dobbiamo togliere tutti quei vincoli che paradossalmente premiavano chi, nel nostro paese ed in Ue, non produceva e dobbiamo creare le condizioni perché anche il periodo di impiego venga prolungato. Di fronte a tutto questo l’Europa deve giocare un ruolo importante nei prossimi giorni perché le risposte devono essere immediate. Le difficoltà che hanno oggi le imprese agricole non hanno precedenti nella storia dell’agricoltura italiana ed europea.”

Così ad AGRICOLAE il presidente Coldiretti, Ettore Prandini, a margine dell’incontro “La primavera dell’Export” nato dalla collaborazione tra il Forum Italiano dell’Export, l’Associazione Filiera Italia e la 24ORE Business School – Educational Partner, presso la Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi – Coldiretti.