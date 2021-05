Agricoltura, riparto fondi europei. Suriano (Misto): Depositata Risoluzione. Ministro Patuanelli rispetti il Mezzogiorno e in particolare la Sicilia

“Leggo di richieste di dimissioni per il ministro dell'Agricoltura Patuanelli. Qui la posta in gioco non è una poltrona o una casella di potere: qui la posta in gioco è il futuro dell'agricoltura siciliana depauperata immeritatamente e senza criterio dalla risorse europee che le spettavano. Un'azione portata inopinatamente avanti dal ministro Patuanelli che ha rimodulato al ribasso i fondi Fesr per la Sicilia. Ho depositato un atto parlamentare proprio per chiedere di non addivenire a nessuna rimodulazione al ribasso e mantenere le quote di finanziamenti previste. Rispettiamo il voto dei cittadini siciliani: se Patuanelli siede su quella poltrona lo deve alla stragrande maggioranza di meridionali che ha dato fiducia al M5s”.

