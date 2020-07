AGRICOLTURA, ROLFI DOMANI IN PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA PER INIZIATIVA #100AZIENDEIN100GIORNI

L’assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia, Fabio Rolfi, sarà domani, mercoledì 15 luglio , in provincia di Monza e Brianza per l’iniziativa #100aziendein100giorni. L’assessore visiterà, insieme al consigliere regionale Alessandro Corbetta, l’azienda agricola Augusto Frigerio (ore 10, via Manin 26 a Vimercate), la società agricola Fortuna SS (ore 11, via Santa Rita a Oreno) e l’azienda agricola Zafferanza (ore 12 a Usmate Velate, località villa Angioletta). Alle 14.30 incontrerà i produttori locali all’agriturismo AgroDolce ( viale Piave 18 – Besana Brianza ). Concluderà poi le visite all’azienda The Banker's Jam, gestita da un giovane brianzolo che ha scelto di lasciare un lavoro come trader finanziario a Londra per tornare a coltivare la terra e produrre marmellate (ore 15.30, via Isonzo a Besana Brianza).

