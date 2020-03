AGRICOLTURA, ROLFI: VIA LIBERA A DEROGA PER SIERO DI LATTE NEL BIOGAS. NEMMENO 1 LITRO DI LATTE DEVE ESSERE BUTTATO

“Grazie a questa agevolazione, che consente un maggior uso di siero per produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, aumenta - ha proseguito Rolfi - in modo significativo la produzione di latte in polvere ad uso zootecnico con almeno 500 tonnellate al giorno di latte inviate a questa destinazione. Un quantitativo importante in grado, insieme ad altre iniziative in corso, di evitare di buttare latte in eccesso in questo contesto di contrazione dei consumi”.

