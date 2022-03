Agricoltura, Saccardi in visita nella provincia pratese

Il viaggio della vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi tra i filari di viti, i declivi degli oliveti e le piccole grandi aziende agricole toscane stavolta si è fermato nel pratese.

Insieme al presidente della Provincia di Prato Francesco Puggelli e alla presidente della seconda Commissione del Consiglio regionale Ilaria Bugetti, la vicepresidente Saccardi ha visitato e conosciuto da vicino le eccellenze agroalimentari di cui è ricco il territorio pratese.

Una giornata di approfondimenti e di scambio con i sindaci e i consiglieri del territorio che ha visto anche una tappa singolare, all’oasi apistica “Le Buche” di Poggio a Caiano. Nell’area nata con lo scopo principale di salvaguardare le specie da frutto antiche che in due ettari custodisce oltre 350 alberi da frutto, Saccardi ha adottato un albicocco.

“Un’altra tappa - ha detto Saccardi - che mi ha portato a contatto diretto con il ricco tessuto produttivo del nostro territorio rurale e agroindustriale, fertile e ricco di ingegno e passione in cui le eccellenze sono parte dell’identità di questi luoghi. La loro tutela e la loro valorizzazione passa anche dall’ascolto e dalla conoscenza, il motivo fondamentale per il quale ho deciso di dedicare tante delle mie giornate, come questa, a visitare i territori della Toscana”.

"Un ringraziamento alla vicepresidente Stefania saccardi per la giornata, bella, intensa e a contatto con alcune delle tante realtà legate all’agricoltura nella nostra provincia - ha detto Ilaria Bugetti - Alcune storiche, alcune nuove. Per costruire politiche regionali, in questo particolare momento,abbiamo bisogno di ascolto. Per concretizzarle meglio sui territori. Le tante opportunità che abbiamo di fronte si possono cogliere grazie al lavoro che costruiamo insieme".