Agricoltura sociale, Centinaio (Mipaaf): un mondo da valorizzare e che rende più importante il nostro Made in Italy

"Iniziative come queste non sono solo un aiuto, ma anche uno sprone per chi vuole fare agricoltura sociale. Un mondo vero che oggi in Italia conta oltre 3.500 aziende, ma ancora poco conosciuto e che va valorizzato, anche dalle istituzioni". Lo ha evidenziato il sottosegretario alle Politiche agricole alimentari e forestali, sen. Gian Marco Centinaio, intervenendo a Palazzo della Valle alla presentazione del bando 2021 "Agro-social: Seminiamo Valore" indetto da Confagricoltura e JTI Italia. "Il mondo agricolo con la sua capacità di dare emozioni - ha aggiunto il sottosegretario - ha più di altri le carte in regola per aiutare chi nella nostra società ha delle fragilità. Un ringraziamento va alle aziende che hanno già iniziato questo percorso. Allo stesso tempo, rivolgiamo un'esortazione a coloro che stanno pensando di intraprenderlo. Dobbiamo crescere e far crescere ed essere distintivi rispetto agli altri. Se tutti insieme istituzioni, associazioni di categoria ed imprese lavoriamo in questa direzione l'agricoltura sociale può essere davvero un plus, quel qualcosa in più che fa grande il nostro paese e rende ancora più importante il Made in Italy di cui siamo orgogliosi", ha concluso Centinaio.

Questo sito utilizza cookies di Sessione, Tecnici e di Profilazione. Cliccando su "OK", questi cookies si attiveranno. Per maggiori informazioni o per eventuali limitazione dei cookie, clicca sul link e visita la nostra apposita sezione.<br/>This website uses Session, Permanent and Third-Party cookies. by clicking on "Ok", these cookies will be enabled. For further informations or for cookie limitation, please click on the link and visit our dedicated section.<br/> Cookie & Privacy Policy OK